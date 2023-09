Nitro Software, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für e-Signaturen und Dokumentenproduktivität, gab heute bekannt, dass Nitro zum Leader der IDC MarketScape-Bewertung: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment ernannt wurde.

Nitro Sign bietet Organisationen eine nahtlose, skalierbare e-Signatur-Erfahrung, einschließlich flexibler Integrationen und APIs, geringer Gesamtbetriebskosten und hochvertrauenswürdiger elektronischer Signaturen, die die globalen Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten oder übertreffen.

Die IDC MarketScape-Bewertung: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment bietet eine umfassende Evaluierung von e-Signatur-Anbietern, Schlüsselbeobachtungen, Markttrends und Ratschlägen für Technologiekäufer darüber, wie sie den richtigen e-Signatur-Anbieter auswählen können.

Nitro wurde aufgrund seiner folgenden Stärken gewürdigt:

"Nitro bietet eine vollständige Palette von Einsatzmöglichkeiten, Installationen vor Ort bis hin zu privaten und öffentlichen Cloud-Installationen."

"Die e-Signatur-Lösung von Nitro ist Teil eines breiten Spektrums an PDF-Erstellungs- und Bearbeitungstools sowie Dokumentenautomatisierungen, Dokumentenerstellungen und Analysetools."

"Nitro unterstützt seine Kunden bei der Einhaltung ihrer Nachhaltigkeitsziele durch Lieferung der Daten über CO2-Emissionen, und zwar papier- und energiesparend auf Rechnungsbasis."

"Wir sind überzeugt, als Leader bei der IDC MarketScape-Bewertung anerkannt zu werden: Die Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment unterstreicht das stetige Engagement von Nitro für Innovationen und die Bereitstellung erstklassiger Lösungen. Diese Anerkennung bestätigt abermals unseren Einsatz zur Bereitstellung leistungsstarker e-Signatur-Workflows, nahtloser Erfahrungen mit der Benutzeroberfläche und Spitzentechnologien, die neu definieren, wie sich Unternehmen an das digitale Dokumentenmanagement annähern können."Filip Verreth, Vice President Product bei Nitro

Um weitere Informationen über e-Signatur-Trends und die Position von Nitro als Leader zu erhalten, klicken Sie bitte hier für einen kostenlosen Auszug des Berichts.

Über Nitro Software

Nitro ist ein weltweit führender SaaS-Anbieter für die Verwaltung von PDF-Dokumenten und e-Signaturen. Die Produktivitätsplattform von Nitro umfasst effektive PDF-Tools, digitale Workflow-Automatisierungen sowie extrem sichere eSigning- und Identitätsfunktionen. Die Analyselösung misst und quantifiziert den ROI, die Nutzung und die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Mit einem überragenden Customer Success Team unterstützt Nitro mehr als 67 der Fortune-500-Unternehmen, 3 Millionen lizenzierte Benutzer und mehr als 13.000 Geschäftskunden in 157 Ländern. Nähere Informationen finden Sie unter www.gonitro.com.

Über IDC MarketScape:

Das Anbieter-Bewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen für einen aussagekräftigen Vergleich des Produkt- und Serviceangebots, der Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern. Das Framework bietet Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Quellenangabe

IDC MarketScape: Worldwide eSignature Software 2023 Vendor Assessment, (doc US49646293), September 2023

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230913672035/de/

Contacts:

Nitro Software media@gonitro.com