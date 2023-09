Jahr für Jahr berichtet das Statistische Bundesamt (destatis) von einer rückläufigen Zahl an Auszubildenden. Auch das Jahr 2022 bildete keine wirkliche Ausnahme. Immerhin wurden mit knapp 470.000 Ausbildungsverträgen laut destatis zwar 0,8% mehr Verträge als noch im Vorjahr abgeschlossen. Der Blick auf den vieljährigen Trend jedoch lässt die Misere erkennen: 2019 - und damit vor der Corona-Pandemie - waren es noch 8% mehr, zehn Jahre zuvor, also 2012, sogar 14% mehr an abgeschlossenen Verträgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...