14. September 2023 - Vancouver, BC / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. ("Trillion" oder das "Unternehmen") (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine ausstehenden Stammaktien ("Stammaktien") auf der Grundlage eines Verhältnisses von fünf (5) Stammaktien vor der Konsolidierung für eine (1) Stammaktie nach der Konsolidierung zusammenzulegen (die "Konsolidierung"). Alle sich daraus ergebenden Bruchteile von Stammaktien, die von einem Inhaber von Stammaktien gehalten werden, werden annulliert und die Gesamtzahl der von diesem Inhaber gehaltenen Stammaktien wird auf die nächste ganze Zahl von Stammaktien abgerundet.

Das Unternehmen verfügt derzeit über insgesamt 389.677.325 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach Inkrafttreten der Konsolidierung befänden sich dementsprechend insgesamt ca. 77.935.465 Stammaktien im Umlauf, vorausgesetzt, es kommt zu keinen weiteren Änderungen im ausgegebenen Kapital des Unternehmens. Die Anpassung aller ausstehenden wandelbaren Instrumente (einschließlich Wandelschuldverschreibungen, Optionen und Warrants) erfolgt im gleichen Konsolidierungsverhältnis.

Das Board of Directors ist der Ansicht, dass das Unternehmen nach der geplanten Konsolidierung besser in der Lage sei, zusätzliche institutionelle Anleger für das Unternehmen zu gewinnen, deren Investitionen einen Mindestpreis haben müssen. Im Zusammenhang mit der Konsolidierung findet keine Umfirmierung statt und das Börsenkürzel des Unternehmens bleibt unverändert. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien nach der Konsolidierung ab der Öffnung der Märkte am 18. September 2023 an der Canadian Securities Exchanges ("CSE") gehandelt werden. Die neue CUSIP für die Stammaktien nach der Konsolidierung lautet 89624B302, die neue ISIN CA89624B3020.

Infolge der Konsolidierung wird das Handelssymbol des Unternehmens an der OTCQB von der FINRA vorübergehend für 20 Handelstage in "TRLED" geändert.

TSX Venture Exchange

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es die bedingte Zulassung (die "bedingte Zulassung") für die Notierung an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") erhalten hat. Die bedingte Zulassung steht noch unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, die das Unternehmen zu gegebener Zeit zu erfüllen beabsichtigt. Ein Datum für die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV wurde daher noch nicht festgelegt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es weiterhin unter dem Kürzel "TCF" gehandelt wird. Das Management des Unternehmens vertritt die Ansicht, dass eine Notierung an der TSXV, einer der weltweit größten Börsen für Risikokapital, für das Unternehmen von Vorteil sein wird, da es dadurch ein größeres Publikum von Privatanlegern und institutionellen Investoren erreichen kann.

CEO Arthur Halleran erklärt:

"Wir sind der festen Überzeugung, dass die Erzielung eines höheren Aktienkurses durch eine Aktienkonsolidierung zur Erweiterung unserer institutionellen Investorenbasis beitragen wird. Im Anschluss an die Zusammenlegung werden wir das Unternehmen bei Instituten in Kanada und Europa vorstellen. Unsere Zukunft ruht unserer Ansicht nach auf unseren Kernaktiva und auf Investoren, die ein Engagement in den europäischen Gasmärkten anstreben."

Über

Trillion ist ein Öl- und Gasproduzent mit mehreren Aktiva in der Türkei. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie drei Ölexplorationskonzessionen in der Erdölprovinz Cudi-Gabar im Südosten der Türkei. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Diese Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die nur schwer vorhersehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über künftige Transaktionen, über erwartete Vorteile infolge der Konsolidierung, über den Abschluss der Konsolidierung und über den Abschluss der Notierung an der TSXV. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Trillion übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten abweichen könnten, es sei denn, die für Trillion geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind in den von Trillion bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

