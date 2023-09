The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2023



ISIN Name

CA02377G1054 AMERICAN AIRES INC.

CA29643L1058 ESGOLD CORP.

DE000A14KEB5 HOME24 SE INH O.N.

FR0000032278 LATECOERE S.A. INH.EO-,25

GB00B28YML29 EGDON RESOURCES PLCLS0,01

LU2109787395 AIS-A.MSCI UESGLS UETFDRC

LU2153616326 AMUNDI MUSESGLS ETFDR HEO

US369604BQ57 GENL EL. CO. PFD D

