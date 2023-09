Baden-Baden (ots) -"SWR3 New Pop Festival" vom 14. bis 16. September 2023 in Baden-BadenKurz bevor er das diesjährige "SWR3 New Pop Festival" mit seiner Show um 18:30 Uhr eröffnete, gab es eine ganz besondere Überraschung für Kamrad: Der Singer-Songwriter wurde auf der Kurhaus-Bühne mit dem "SWR3 New Pop Award" ausgezeichnet. "Das nenne ich mal ne Überraschung. [...] Vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank an SWR3 dafür, dass Ihr mich unterstützt, dass Ihr das hier auf die Beine stellt und dass wir hier spielen dürfen. Das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. [...] Ich bin sehr überrascht, sehr dankbar und ich hab umso mehr Lust auf ne geile Show gleich," freut sich der Sänger. SWR3 Programmchef Thomas Jung und Festivalleiter und SWR3 Musikchef Gregor Friedel überreichten dem sichtlich überraschten Newcomer die Auszeichnung. "Kamrad ist aktuell einer der spannendsten neuen Künstler Deutschlands. Innerhalb kürzester Zeit ist es ihm gelungen, drei Hits in den Top 10 der deutschen Airplaycharts zu platzieren - der beste Grund, ihn mit dem SWR3 New Pop Award auszuzeichnen", so Gregor Friedel.Festival-ActsNeben Kamrad spielen heute auf dem gemeinsam mit CUPRA veranstalteten Festival noch Raye und Loi. Am Freitag stehen Cian Ducrot, Mimi Webb, Olivia Dean und James Arthur auf den drei Bühnen. Am Festival-Samstag treten Mayberg, Only the Poets und Moss Kena auf. Außerdem gibt der frühere New-Pop-Act und heutige Superstar Dermot Kennedy ein "Homecoming-Konzert". Das Festival endet Samstagnacht mit der SWR3 New Pop Cupra DJ Night mit Lari Luke und Twocolors.Kostenfreies RahmenprogrammAuf der Live-Bühne vor dem Kurhaus gibt es täglich Star-Talks mit SWR3 Moderator Constantin Zöller. Abends spielen Unplugged-Bands. Am heutigen Donnerstag stehen Svea und Benson Boone auf der Live-Bühne, am Freitag Levent Geiger und Dylan und am Samstag Ásdís und Fred Roberts. Außerdem werden alle Festival-Konzerte live auf das Außengelände übertragen. Für Nachtschwärmer gibt es am Donnerstag die "SWR3 New Pop Warm-up-Party", am Freitag und Samstag Party-Nächte in verschiedenen Locations. Viele Baden-Badener Geschäfte laden am Samstag bis 22 Uhr zum Night-Shopping ein.Festival auch multimedial erlebbarWährend der drei Festivaltage sendet SWR3 täglich von 16 bis 24 Uhr das Festival-Radio mit Live-Ausschnitten, Konzert-Berichten, Interviews und Reportagen rund um das Event. Alle Konzerte können bei "SWR3 New Pop TV" auf SWR3.de im Video-Livestream verfolgt werden. Zwischen den Live-Konzerten gibt es weitere Festival-Highlights und Interviews von SWR3 Moderator Constantin Zöller mit den New-Pop-Stars. Außerdem begleitet SWR3 das Festival auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und Tiktok. In der Woche nach dem Festival gibt es in SWR3 von Montag bis Donnerstag die Highlights der Auftritte. Außerdem sind die Aufzeichnungen der Konzerte auch im SWR Fernsehen, auf 3sat sowie in der ARD Mediathek zu sehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/kamrad-erhaelt-swr3-new-pop-awardFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5603476