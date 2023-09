IEEE, die weltweit größte technische Berufsorganisation mit dem Ziel, den technischen Fortschritt menschenfreundlich zu gestalten, und die IEEE Standards Association (IEEE SA) haben heute einen Meilenstein für den Fortschritt des IEEE 2089 Standards bekannt gegeben. Dieser befasst sich mit der Berücksichtigung der Rechte von Kindern in digitalen Produkten und Diensten. IEEE 2089, Standard für ein altersangemessenes digitales Service-Rahmenwerk, basierend auf den 5Rights Principles, wurde als Grundlage für ein neues CEN/CENELEC Workshop Agreement (CWA) anerkannt.

Der globale Standard IEEE 2089() bietet Organisationen ein praktisches Rahmenwerk zur Erstellung von Prozessen für altersangemessene digitale Dienste im Hinblick auf verantwortungsvolle technologische Innovationen unter Berücksichtigung von Kindern. Basierend auf IEEE 2089 beschreibt dieses neue CWA einige Prozesse, die beim Entwurf und der Entwicklung von Online-Produkten und -Diensten den Rechten und dem Wohlbefinden von Kindern Rechnung tragen.

Das CWA hilft Organisationen dabei, zu verstehen, wie ihre Produkte und Dienste Kinder beeinflussen. Definierte Prozesse unterstützen die Schaffung von Systemdesign- und Software-Engineering-Methoden, die altersangemessen sind, oder die überprüfen, ob das Produkt altersangemessen ist. So sollen für junge Nutzer unter 18 Jahren Vorteile entstehen, bzw. Risiken verringert werden.

Das neue CWA, das von CEN/CENELEC veröffentlicht wurde, stellt IEEE 2089 in einen europäischen Kontext, wo der Standard besondere Anforderungen adressieren kann, die in verschiedenen europäischen Richtlinien und Verordnungen niedergelegt wurden. Dies beinhaltet die neue europäische Strategie "Better Internet for Kids (BIK+)", die sichere, altersangemessene digitale Dienste propagiert, damit jedes Kind in Europa online geschützt und respektiert wird.

Die Prozesse in diesem CWA berücksichtigen auch das EU-Gesetz über digitale Dienste zum Schutz von Minderjährigen online und können die Grundlage für einen neuen EU-Standard bilden. In Zusammenarbeit mit IEEE, OVE (Österreichische Elektrotechnische Vereinigung), der 5Rights Foundation, Arizona State University, Istanbul Bilgi University, der Digital Opportunities Foundation, Eurochild und einigen internationalen Unternehmen wurde das CWA vorbereitet.

"Die Annahme von IEEE 2089 als Kern des neuen CEN/CENELEC Workshop Agreement stellt einen großen Fortschritt für den Schutz und die Ermächtigung von europäischen Kindern online dar," sagte Konstantinos Karachalios, Managing Director, IEEE SA. "Die IEEE Standards Association dankt OVE für die Unterstützung und Anleitung, um dies zu ermöglichen."

