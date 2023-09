Guide to Europe kündigt einen bahnbrechenden Fortschritt in der Reiseplanung an: Travis, ein auf generative KI gestützter KI-Reiseplaner, liefert jetzt optimierte Reiserouten, die auf Kundenpräferenzen, der Nähe zu Sehenswürdigkeiten, einer speziellen Kombination aus Bewertungsdaten sowie Öffnungszeiten und anderen wichtigen Variablen basieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230914311887/de/

Helgi Páll Helgason is the visionary of Travis and the Head of AI at Travelshift, the maker of Guide to Europe (Photo: Business Wire)

Mithilfe eines topmodernen genetischen KI-Algorithmus erstellt Travis eine unvergleichliche Auswahl an Sehenswürdigkeiten und optimiert die Routen so, dass dem Nutzer ein möglichst komfortables Reiseerlebnis geboten wird.

Der Chatbot geht über die herkömmliche Reiseplanung hinaus: Er stellt die besten Serviceangebote zusammen, die optimal auf die Präferenzen und Bewertungen der Kunden zugeschnitten sind. So können die Nutzerinnen und Nutzer in einem einzigen Buchungsprozess eine komplette Reise ansehen und buchen.

Dr. Helgi Helgason, Leiter der KI-Abteilung von Guide to Europe und Visionär von Travis, äußert sich dazu wie folgt: "Wir freuen uns sehr, einen Chatbot vorstellen zu können, der die Reiseplanung revolutionieren wird. Mit Travis können Nutzer interagieren und in natürlicher Sprache nach der idealen Reise suchen. Man muss nicht einmal ein konkretes Reiseziel nennen, sondern kann einfach die gewünschten Erlebnisse wie beispielsweise Wetter, Region oder Kultur angeben. Mit Travis können die Kunden Zeit sparen und Stress vermeiden, da das System es ermöglicht, schnell und sicher perfekt geplante Reisen zu buchen."

Helgason ergänzt: "Travis ist nicht einfach nur ein Routenplaner, das System verändert die Branche. Es nutzt riesige Mengen an Daten und kann die Reise so genau planen, dass wir sicher sind, dass es die menschlichen Fähigkeiten sowohl in Bezug auf die Genauigkeit als auch auf die Geschwindigkeit übertrifft. Es geht nicht nur darum, eine Reise zu buchen, sondern darum, eine perfekte Reise zu planen."

Mit der Einführung dieses innovativen Diensts festigt Guide to Europe seine Position an der Spitze der Reisetechnologie und eröffnet für die Planung, die Suche und die Buchung von Reisen in Europa eine völlig neue Dimension.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230914311887/de/

Contacts:

Dr. Helgi Páll Helgason, helgi@travelshift.com