Die auf dem Modern Governance Summit 2023 angekündigte Plattform Diligent One ermöglicht es Unternehmen, unterschiedliche Daten aus beliebigen Informationsquellen zu erfassen, zu analysieren und zu melden, Kontrollen zu automatisieren und Risiken und Compliance im gesamten Unternehmen kontinuierlich zu überwachen

Diligent, ein führendes GRC-SaaS-Unternehmen, kündigte heute Diligent One an, eine einzigartige Plattform, die Führungskräften, Vorständen und Fachleuten eine zentrale Anlaufstelle für alle ihre Anforderungen in den Bereichen Governance, Risiko und Compliance (GRC) bietet. Die Plattform wurde heute live auf dem Modern Governance Summit, der weltweit wichtigsten GRC-Veranstaltung, angekündigt und ist ab sofort in der Pilotphase verfügbar.

In den letzten sechs Monaten hat Diligent Dashboards für ESG, Audit, Cyber Risk und Investor Engagement auf den Markt gebracht, um einen klaren und konsistenten Einblick in die Risikolage von Unternehmen zu ermöglichen. Mit Diligent One können die Benutzer Dashboards auf der Grundlage von Unternehmensdaten und -systemen anpassen und erstellen. In Kombination mit den erstklassigen Lösungen von Diligent in den Bereichen Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG verfügen die Kunden nun über eine vernetzte Sicht auf das Risikomanagement und die Möglichkeit, Daten und Erkenntnisse zu erfassen und zu kontextualisieren und dem Vorstand Bericht zu erstatten und das alles auf einer einzigen Plattform.

"Um das große Ganze zu sehen, muss man mit Daten beginnen. Doch oft befinden sich diese Daten in Tabellenkalkulationen oder in einer Reihe von Systemen, auf die viele verschiedene Anwendungen zugreifen. Hier lauert das Risiko in den unverbundenen Punkten und Lücken zwischen isolierten Systemen", sagte Brian Stafford, Präsident und CEO von Diligent, in seiner Grundsatzrede auf dem Modern Governance Summit. "In unseren Gesprächen mit Kunden im Laufe der Jahre hat sich immer wieder gezeigt, dass sie mit Daten und Lösungen überschwemmt werden. Deshalb freuen wir uns, unseren Kunden die einzige Plattform auf dem Markt anbieten zu können, die eine einzige Quelle der Wahrheit für alle GRC-Anforderungen bietet."

"Im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld ist der Zugang zu qualitativ hochwertigen Governance-Daten unerlässlich, um die Bedürfnisse einer Vielzahl von Stakeholdern zu verstehen und zu erfüllen", sagte Lili Mehta, Senior Vice President und Global Head of Glass Lewis' Corporate Business. "Vorstände und Führungskräfte benötigen jetzt eine einheitliche Sicht auf ihre Daten, damit sie diese effektiver analysieren und ihren Interessengruppen Bericht erstatten können. Durch die Bereitstellung aussagekräftiger Informationen können Unternehmen ein breites Spektrum von Problemen proaktiv angehen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Diligent One ist die einzige Plattform, die automatisierte Analysen praktisch aller Daten liefert und eine kontinuierliche Überwachung identifizierter Risikobereiche ermöglicht. So können Unternehmen die manuelle Arbeit reduzieren, verwertbare Erkenntnisse gewinnen und die Risikoabdeckung erweitern, während sie gleichzeitig Zeit und Geld sparen.

"Die Risikolandschaft erweitert und entwickelt sich immer schneller, und das Verständnis der spezifischen Risiken, die sich wesentlich auf das Geschäft auswirken könnten, ist dadurch schwieriger geworden", sagt Adam Bailey, SVP und Global Head of Product bei Diligent. "Ein fragmentierter GRC-Ansatz ist für Unternehmen nicht mehr tragbar. Eine integrierte Plattform ist der Schlüssel zu den Erkenntnissen, die erforderlich sind, um die Unternehmensleistung zu steigern und die betriebliche Gesundheit zu gewährleisten."

Über Diligent

Diligent ist ein führendes GRC SaaS-Unternehmen, das Unternehmen die Werkzeuge und Lösungen zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um Klarheit in komplexe Risiken zu bringen, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und einer sich ständig verändernden Welt einen Schritt voraus zu sein. Mit Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG ermöglicht Diligent mehr als 1 Million Nutzern und 700.000 Vorstandsmitgliedern und Führungskräften, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Ganz gleich, wie groß die Herausforderung ist. Erfahren Sie mehr unter diligent.com.

