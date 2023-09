Duisburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -CPI Vertex Antennentechnik, eine Tochtergesellschaft von Communications & Power Industries (CPI), wurde ausgewählt, um hochleistungsfähige Ka-Band-Antennensysteme von SES für dessen O3b mPOWER-Kommunikationssystem bereitzustellen. Diese bodengestützten 5,5 Meter Ka-Band-Tracking-Antennen der "Plug-and-Play"-Modellreihe werden für O3b mPOWER-Gateway-Systeme eingesetzt.Das O3b mPOWER-System ist eine Satellitenkonstellation der zweiten Generation von SES. O3b mPOWER basiert auf dem Erfolg der aktuellen Generation des O3b-Systems und soll Unternehmen, Telekommunikationsanbietern, Internet- und Cloud-Anbietern, Kreuzfahrtunternehmen, Regierungen und Institutionen auf der ganzen Welt leistungsstarke Verbindungsdienste bieten, mit denen sie ihre bestehende Kommunikationsinfrastruktur ergänzen können. Erwartungen zufolge wird das O3b mPOWER-System branchenführende Durchsatzraten, zuverlässige Leistung sowie Zugang zu hochverfügbaren Satellitennetzwerke bieten und bis zum Jahresende 2023 betriebsbereit sein.CPI Vertex Antennentechnik ist ein führender Anbieter von Hochleistungsantennen für die Satellitenkommunikation. Die modularen Antennensysteme von CPI Vertex Antennentechnik sind für die Unterstützung von Ka-Band- und Q/V-Band-Satelliten ausgelegt und bieten eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit sowie eine überragende HF-Leistung (Hochfrequenzleistung) sowie einen hohen Datendurchsatz. Sie fungieren als wichtige Komponenten des O3b mPOWER-Systems und ermöglichen eine zuverlässige, äußerst schnelle Konnektivität für ein breites Spektrum staatlicher und kommerzieller Anwendungen."SES hat in den letzten Jahren eng mit CPI Vertex Antennentechnik zusammengearbeitet, um diese Antennensysteme für das O3b mPOWER-System zu entwickeln. Das "Plug-and-Play"-Design von CPI verkürzt die Bereitstellungszeit vor Ort, verglichen mit einem typischen Antennensystem dieser Spezifikation, erheblich. Zudem liefert es eine überragende HF-Leistung - ganz ohne spezielle Werkzeuge oder Schulungen. Die Ka-Band-Antennensysteme von CPI werden nicht nur als unsere Gateway-Systeme eingesetzt, sondern sind auch ein zuverlässiges und robustes Produkt, das bei unseren kommerziellen und staatlichen Kunden eingesetzt werden kann," so Milton Torres, Technischer Direktor bei SES."Seit fast zwei Jahren entwickelt CPI Vertex Antennentechnik zusammen mit SES maßgeschneiderte "Plug-and-Play"-Antennen für das O3b mPOWER-Programm. Als globales Unternehmen für Kommunikationstechnologie waren wir in der Lage, die Anforderungen von SES schnell zu erfüllen und von der Konzeption über die Entwicklung bis zur Lieferung des ersten Prototyps im Dezember 2022 voranzuschreiten. Wir freuen uns auf eine weitere enge Zusammenarbeit mit SES, um den Erfolg dieses bahnbrechenden Projekts zu gewährleisten," so Peter Fasel, Geschäftsleiter bei CPI Vertex Antennentechnik.Informationen zur CPI Vertex Antennentechnik GmbHCPI Vertex Antennentechnik GmbH (VA) ist ein weltweiter Anbieter von Bodenstationen, Präzisionsantennensystemen und Radioteleskopen mit Sitz in Duisburg, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Bodenstationen für stationäre, mobile und transportable Anwendungen, darunter HF-Elektronik, Basisband-Ausrüstung und Modulatoren für hohe Datenraten, die über das Bewegungs- und Steuerungssystem von CPI VA gesteuert und überwacht werden. Das Unternehmen stellt maßgeschneiderte Lösungen für alle Frequenzbandbreiten in der Satellitenkommunikation, Fernerkundung, Telemetrie, Verfolgung und Steuerung (Telemetry, Tracking and Control, TT&C) und Deep Space-Missionen bereit. Zu den Dienstleistungen von CPI VA gehören die Technik, das Programmmanagement, die Logistik, Installation und Tests vor Ort.Informationen zu Communications & Power IndustriesCommunications & Power Industries (CPI) ist ein globaler Hersteller von elektronischen Komponenten und Subsystemen mit Schwerpunkt auf Anwendungen im Kommunikations- und Verteidigungsbereich. Mit einer jahrzehntelangen Tradition technologischer Exzellenz entwickelt, fertigt und vertreibt CPI weltweit innovative und zuverlässige Technologielösungen für die Erzeugung, Verstärkung und Übertragung sowie den Empfang von Mikrowellensignalen für kommerzielle und militärische Anwendungen. 