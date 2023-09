Helvetica Property / Schlagwort(e): Immobilien

Helvetica richtet sich für die Zukunft neu aus



15.09.2023 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 15. September 2023 - Helvetica, eine der führenden Real Estate Fund und Asset Management Firmen, trifft organisatorische Massnahmen zur optimalen Ausrichtung auf die Zukunft. Die Geschäftsleitung wird schlanker und zum Teil neu besetzt, während das Portfolio optimiert und die Wertschöpfungskette durch Integration des Property Management erweitert wird.

Strategische Erweiterung der Wertschöpfungskette mit integrierter Bewirtschaftung

Investition in digitale Transformation zur Steigerung der Effizienz und Kundenorientierung

Verstärkung der Geschäftsleitung mit einer schlankeren Unternehmensführung

Konsequente Weiterverfolgung der Strategie der Fonds- und Portfolio-Optimierung

Wachstum und Konsolidierung

Nach einer intensiven Wachstumsphase und im Kontext einer neuen Marktdynamik fokussiert sich Helvetica verstärkt auf Konsolidierung, Portfolio-Optimierung und Risikomanagement. Damit werden die Portfolio-Erträge weiter optimiert und die Fonds an die neuen Marktbedingungen angepasst. Gleichzeitig wird die Führung des Unternehmens noch stärker auf die Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet. Im aktuell unsicheren und herausfordernden Marktumfeld fordert die strategische Führung des Unternehmens einen Fokus auf eine noch stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Investoren und damit auf schlanke und effiziente Prozesse sowie einen hohen Digitalisierungsgrad.

Die Portfolio-Optimierung durch den Verkauf nicht-strategischer Liegenschaften als ein Teil der Strategie hat bereits im Frühjahr 2023 begonnen und wird konsequent weiterverfolgt. Gleichzeitig hält Helvetica an der geplanten Kotierung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) bis spätestens Ende 2024 fest und bereitet die geplante Vereinigung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) mit dem kotierten Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) vor, um für ihre Anleger mehr Liquidität zu schaffen. Dies noch vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA.

Personelle Verstärkung

Urs Kunz übernimmt per Januar 2024 neu die Rolle des CCO, Head Sales & Marketing und wird Mitglied der Ge-schäftsleitung. Urs Kunz verfügt über jahrelange Erfahrung im Schweizer Finanz- und Immobilienmarkt und ersetzt Salman Baday, den bisherigen Head Sales & Marketing, der nach sechs erfolgreichen Jahren im Team von Helvetica beschlossen hat, neue Wege zu gehen. Salman Baday hat während dieser Zeit einen entscheidenden Beitrag zur prosperierenden Entwicklung von Helvetica geleistet. Lucas Schlageter, Head Portfolio Management, hat sich ent-schieden, Helvetica nach mehr als vier intensiven und engagierten Jahren zu verlassen. Die neue Geschäftsleitung besteht aus Hans R. Holdener, Peter R. Vogel und Urs Kunz. Die Neubesetzung des Leiters Portfolio Management steht kurz bevor und wird zu gegebener Zeit kommuniziert. Diese Anpassungen sind vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA.

«Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um meine aufrichtige Wertschätzung für den grossartigen Einsatz von Salman Baday und Lucas Schlageter während der letzten Jahre auszudrücken. Ihre Namen sind eng mit unserer erfolgreichen Wachstumsgeschichte verknüpft. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre weiteren beruflichen Wege», sagt Hans R. Holdener, CEO von Helvetica.

Dieser Prozess geht einher mit einer Anpassung der personellen Führung des Unternehmens. Seit Anfang Jahr verantwortet Andreas Benz das Business Development. Mit Thomas Stadelmann konnte Helvetica per Anfang September 2023 einen erfahrenen Head Legal, Risk und Compliance verpflichten, und die Funktion der Leiterin Marketing und Kommunikation wird ab Oktober neu von Patricia Neupert verantwortet, die langjährige Erfahrung aus dem Immobilien- und Kapitalmarkt mitbringt. Auf Gruppenstufe ist zudem Michel Hafner als Head Property Management, der die Integration der Bewirtschaftung als zusätzliches Element der Wertschöpfungskette leitet, neu dazugestossen.

«Die konsequente Ausrichtung an eine neue Marktsituation gibt uns die Chance, mit neuen Kräften und neuen Ideen Helvetica weiterzuentwickeln. Unser Team, bestehend aus über 30 Fachleuten, ist sehr gut aufgestellt, um unsere strategischen Ziele zu erreichen», sagt Dr. Hans Ueli Keller, Präsident des Verwaltungsrats von Helvetica.

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter

www.Helvetica.com

Medienkontakte

Hans R. Holdener Dr. Hans Ueli Keller CEO Präsident des Verwaltungsrates T +41 43 544 70 80 T +41 43 544 70 80 hrh@helvetica.com huk@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft.

Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlage-produkte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für aus-gezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

www.helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifi-kation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ende der Medienmitteilungen