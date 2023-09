Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

ÄNDERUNGEN IM VERWALTUNGSRAT UND IN DER KONZERNLEITUNG VOR BEKANNTGABE DER NEUEN WACHSTUMSSTRATEGIE 2028

Thierry F. J. Vanlancker wird der Generalversammlung 2024 als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Paul Hälg hat beschlossen, nach zwölf erfolgreichen Jahren zurückzutreten

Rotation in der Konzernleitung vor Bekanntgabe der neuen Wachstumsstrategie 2028

Sika gibt heute geplante Änderungen im Verwaltungsrat und in der Konzernleitung bekannt. Die Entscheidungen wurden im Vorfeld der Vorstellung der neuen Wachstumsstrategie am Capital Markets Day vom 3. Oktober 2023 getroffen.

Thierry F. J. Vanlancker wird der nächsten Generalversammlung 2024 als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen, da Paul Hälg sich nach zwölf erfolgreichen Jahren zum Rücktritt entschieden hat, um einer neuen Ära den Weg freizumachen. Thierry F. J. Vanlancker gehört dem Verwaltungsrat seit 2019 an. Seit über 30 Jahren ist er in verschiedenen Funktionen im Chemiesektor tätig und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Strategie, M&A, Produktentwicklung, Verkauf und Marketing mit Schwerpunkt auf chemisches Produkt-Know-how und Vertrieb. Paul Hälg ist seit 2009 Mitglied des Sika Verwaltungsrats und amtet seit 2012 als Präsident des Verwaltungsrats. Während seiner Amtszeit hat Sika ein bedeutendes und profitables Wachstum mit zahlreichen erfolgreichen Übernahmen und Integrationen erlebt, wie Parex und MBCC deutlich belegen.

Thomas Hasler, CEO: "Paul hat unseren Erfolg in den letzten zwölf Jahren mit grosser Kraft vorangetrieben. Seine Erfahrung und seine strategische Vision haben Sika zu dem erfolgreichen Unternehmen gemacht, das wir heute sind. Insbesondere in unserem historischen Kampf um die Unabhängigkeit des Unternehmens während eines dreieinhalbjährigen, feindlichen Übernahmeversuchs hatte er eine führende Rolle inne, bis hin zur Beilegung im Juni 2018. Das Unternehmen Sika und seine mehr als 33'000 Mitarbeitenden sind ihm für seinen Einsatz und seine Führung als Präsident des Verwaltungsrats in dieser Periode überaus dankbar. Wir sind überzeugt, dass Thierry Vanlancker dank seiner breiten Erfahrung in unserer Branche und im ESG-Bereich ein geeigneter Nachfolger für Paul ist und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Um die Kompetenzen und das Know-how der Konzernleitung im Hinblick auf die neue Wachstumsstrategie 2028 zu verstärken, treten im Managementteam die nachfolgenden Änderungen per 1. Oktober 2023 in Kraft:

Christoph Ganz, derzeit Regionalleiter Americas, wird zum Regionalleiter EMEA ernannt. Er trat vor 27 Jahren in das Unternehmen ein und ist seit 2007 Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er in der Schweiz, in Frankreich und in den USA tätig.

derzeit Regionalleiter Americas, wird zum ernannt. Er trat vor 27 Jahren in das Unternehmen ein und ist seit 2007 Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er in der Schweiz, in Frankreich und in den USA tätig. Mike Campion, derzeit Regionalleiter Asien/Pazifik, wird zum Regionalleiter Americas ernannt. Er kam vor 25 Jahren zu Sika und gehört seit 2017 der Konzernleitung an. Er war in den USA und der Region Asien/Pazifik tätig.

derzeit Regionalleiter Asien/Pazifik, wird zum ernannt. Er kam vor 25 Jahren zu Sika und gehört seit 2017 der Konzernleitung an. Er war in den USA und der Region Asien/Pazifik tätig. Philippe Jost, derzeit Leiter Construction, wird zum Regionalleiter Asien/Pazifik ernannt. Er trat vor 26 Jahren in das Unternehmen ein und ist seit 2019 Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er in diversen leitenden Positionen in den USA und der Schweiz tätig.

derzeit Leiter Construction, wird zum ernannt. Er trat vor 26 Jahren in das Unternehmen ein und ist seit 2019 Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er in diversen leitenden Positionen in den USA und der Schweiz tätig. Ivo Schädler, derzeit Regionalleiter EMEA, wird zum Leiter Construction ernannt. Er kam vor 26 Jahren zu Sika und ist seit 2017 Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er in leitenden Positionen in der Schweiz und in Grossbritannien tätig.

derzeit Regionalleiter EMEA, wird zum ernannt. Er kam vor 26 Jahren zu Sika und ist seit 2017 Mitglied der Konzernleitung. Zuvor war er in leitenden Positionen in der Schweiz und in Grossbritannien tätig. Raffaella Marzi, derzeit Leiterin Human Resources & Compliance, wird zusätzlich die Funktion als Leiterin Legal übernehmen. Sie übernimmt von Stefan Mösli, der die Abteilung seit 1996 erfolgreich geleitet und sich nun zum Rücktritt entschlossen hat. Raffaella Marzi kam vor neun Jahren zu Sika und gehört seit 2020 der Konzernleitung an. Unter ihrer Führung hat Sika die Mitarbeitenden von Parex erfolgreich integriert und die Integration von MBCC vorbereitet. Stefan Mösli bleibt als Senior Counsel bei Sika.



Thomas Hasler, CEO: "Unser fantastisches Managementteam mit seinen zahlreichen starken Führungspersönlichkeiten erfüllt uns mit grossem Stolz. Ihre umfangreiche Erfahrung und ihr ausgeprägter Leistungswille werden die Umsetzung unserer neuen Wachstumsstrategie 2028 erfolgreich vorantreiben und unsere Organisation weiter stärken. Ich freue mich auf die

Zusammenarbeit mit diesem Team in seiner neuen Zusammensetzung. Mit diesen Änderungen prägen wir Sika weit über die kommenden Jahre hinaus."

ORGANIGRAMM

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie hin zu mehr Umweltfreundlichkeit bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.5 Milliarden.

