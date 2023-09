The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2023ISIN NameUS81943N1090 SHANGH.FU.MIC.ADR30 HD-10DE000HLB5F87 LB.HESS.THR.CARRARA09N/17DE000A2GSD76 NIEDERS.SCH.A.17/23 A.874AT0000A1LHT0 NOVOMATIC 16-23 MTN 1XS1880870602 SANTANDER UK 18/23 MTNXS1882544205 ING GROEP 18/23 MTN FLRXS1882544627 ING GROEP 18/23 MTNXS1881598772 BNG BK 18/23 MTN REGSDE000HSH4LR5 HCOB FZXL3 13/23CH0429659623 KOREA WATER RES. 18/23XS1492825051 NOVARTIS FIN. 16/23 REGSUS89236TFN00 TOYOTA MOTOR CRD 2023 MTNUS00828EDC03 AFR. DEV. BK 18/23 MTNDE000RLP0512 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013XS1492446460 V.F. CORP. 16/23US17275RBH49 CISCO SYSTEMS 16/23XS2384273475 REDSUN P.G. 21/23