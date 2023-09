Die größte Streikwelle in der Geschichte von Detroit hat begonnen. Die United Auto Workers hat in der Nacht auf Freitag begonnen alle großen Autohersteller gleichezeitig zu bestreiken. Adobe konnte die hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllen. Der Softwarekonzern legte starke Zahlen vor, die die Analystenschätzungen schlugen, aber nicht die Flüsterschätzungen. Walt Disney beginnt den Verkauf der Kabelsparte. Als erstes verhandelt Bob Iger über den Verkauf der ABC Sparte.Der Aktienhandel in Asien schließt sich am letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...