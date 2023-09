Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Anleihe

Als erster europäischer Broker ermöglicht Trade Republic seinen Kunden nun auch das Investieren in Staats- und Unternehmensanleihen ab 1 Euro

Damit können sich Anleger ab sofort langfristig hohe Zinsen sichern und ihr Portfolio weiter diversifizieren

Neue App macht das Anlegen für Menschen nun noch einfacher und effektiver

Für das nicht investierte Vermögen leitet Trade Republic den von den Partnerbanken erhaltenen Zins von 4% allen Bestands- und Neukunden ab 1.Oktober 2023 weiter Berlin, 15. September 2023. Trade Republic erweitert sein Angebot und stellt seine Position als Europas größte Sparplattform unter Beweis: Ab sofort können Kunden in täglich 500 liquide Staats- und Unternehmensanleihen investieren. Damit erhalten Anleger die Möglichkeit, sich langfristig hohe Zinsen zu sichern.



"Besonders im aktuellen Umfeld sind Anleihen eine wichtige Anlageklasse, um langfristig von hohen Zinsen zu profitieren. Heute öffnen wir diese Anlageklasse als erster Broker in Europa für Privatanleger", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Bis heute waren Anleger auf teure Banken oder Berater angewiesen, um Zugang zum Anleihemarkt zu erlangen. Mit dem neuen Angebot machen wir einen weiteren Schritt, um immer mehr Menschen Zugang zum Kapitalmarkt zu verschaffen."



Trade Republic löst zwei wesentliche Herausforderungen des Anleihemarkts für Anleger: Anleihen erfordern in der Regel ein Mindestinvestment von 1.000 Euro und sind somit für viele Menschen oft nicht bezahlbar. Darüber hinaus ist der Anleihemarkt unübersichtlich und es fällt schwer, die liquiden Produkte zu finden. Als erster Broker in Europa bietet Trade Republic nun täglich 500 liquide Staats- und Unternehmensanleihen an, in die ab 1 Euro investiert werden kann. Zu den gewohnten Konditionen. Es fällt für den Handel keine Orderprovision an, für die Abwicklung gilt die Fremdkostenpauschale von 1 Euro.



Damit wird der direkte Anleihenhandel in Europa - eine Anlageklasse, die bisher nur wenigen Anlegern vorbehalten war - erstmals für eine breite Kundengruppe geöffnet. Dies steht im Einklang mit der Mission von Trade Republic, den Kapitalmarkt zu demokratisieren. Das aktuelle Marktumfeld mit höheren Zinsen, die gerade von der EZB noch einmal angehoben wurden, bietet den Menschen in Europa die Möglichkeit, ihr Vermögen auch über Fremdkapitalprodukte wie Anleihen langfristig zu vermehren.



Der Anleihenhandel kommt zusammen mit einer neuen App Version: "Innerhalb von vier Jahren nach dem Start sind wir zur größten Sparplatform Europas gewachsen." sage Marsel Nikaj, VP Products bei Trade Republic. "Viele Menschen haben mit Trade Republic das erste Mal in ihrem Leben Geld für sich angelegt. Wir haben von unseren Kunden viel Feedback erhalten. Auf dieser Basis haben wir das Produkt weiterentwickelt und machen das Anlegen noch einfacher, schneller und effektiver."



Dazu leitet Trade Republic für das nicht investierte Vermögen den von den Partnerbanken erhaltenen Zins von 4% allen Bestands- und Neukunden ab 1.Oktober 2023 weiter.



Über Trade Republic



Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und provisionsfreien Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit Kunden in 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen in Milliardenhöhe ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteile von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen. Trade Republic ist ein Technologieunternehmen, das von der Bundesbank und der BaFin überwacht wird. Europas größte Sparplattform hat bisher von VC-Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers', Sequoia und TCV Wachstumskapital erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.



