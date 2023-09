Der amerikanische Energiekonzern National Fuel Gas Co. (ISIN: US6361801011, NYSE: NFG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,495 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 13. Oktober 2023 (Record date: 29. September 2023). Mitte Juni 2023 erfolgte eine Steigerung der Dividende um 4,2 Prozent. Das Unternehmen steigerte die Dividende damit das 53. Jahr in Folge. Seit 121 Jahren wird ununterbrochen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...