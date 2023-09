NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange (LSE) den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analyst Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Studie seinen optimistischen Erwartungen für die Mitte November anstehende Kapitalmarktveranstaltung des Londoner Börsenbetreibers Ausdruck. Dieser dürfte seine Wachstumsziele für die Umsätze deutlich nach oben revidieren und der Bewertungsrückstand der Aktie bei einer Wachstumsbeschleunigung schrumpfen. Das Kursziel hob Bolzoni daher von 9867 auf 9920 Pence an und beließ die fundamentale Einstufung auf "Overweight"./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 05:00 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B0SWJX34

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken