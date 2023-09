Am Mittwoch hat die EU eine Untersuchung gegen Chinas Unterstützung für Hersteller von Elektroautos eingeleitet. Diese seien massiv vom Staat subventioniert, was in Europa zu Wettbewerbsverzerrungen führe, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Aktie von BYD geriet im Anschluss unter Druck."Jedes Land kann Elektroautos subventionieren oder unterstützen. Warum jetzt die EU sich als Oberlehrer für China aufspielen will versteht kein Mensch. China wird auf Maßnahmen antworten ...

