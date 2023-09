Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung gab es nur wenig Bewegung am deutschen Aktienmarkt. Der Dax rutschte zunächst ab und testete zum x-ten Mal die Unterstützungszone im Bereich von 15.600 Punkten, ehe er sich erholte. Die Zinsentscheidung der EZB brachte dann einen neuen Impuls und setzte eine Erholungsrally in Gang. Nach der dovishen-Zinserhöhung ist die Hoffnung am ...

