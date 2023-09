Nur weil etwas in der Vergangenheit gut lief, heißt es nicht zwangsläufig, dass dies auch in Zukunft so passiert. Dennoch macht es als Investor manchmal Sinn sich vor Augen zu führen, welche Aktien in der Vergangenheit erfolgreich waren. Dementsprechend wollen wir uns heute anschauen, welche 5 DAX-Aktien in den letzten 10 Jahren die beste Kurs-Perfomance hingelegt haben (Stand: 13.09.2023). Platz 5: Deutsche Börse - 201 % Investoren, die in den letzten zehn Jahren Aktien der Deutschen Börse (WKN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...