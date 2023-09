Zum großen Verfallstag an den Terminbörsen stehen am Freitag am deutschen Aktienmarkt die Zeichen auf Aufschwung. Mit dem sich anbahnenden Ende des Zinserhöhungszyklus in Europa schöpfen die Anleger neuen Mut. Auf Unternehmensebene stehen Allianz, Munich Re, Siemens Energy, Symrise und Vonovia im Fokus.

