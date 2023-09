Für den DAX ging es gestern trotz der zehnten Leitzinserhöhung in Folge um 1% auf 15.805 hinauf. Rückblick: Die Europäische Notenbank EZB hat am gestrigen Donnerstag den Leitzins auf nunmehr 4,5% erhöht, gleichzeitig aber die Wachstumsprognose für das laufende und das kommende Jahr nach unten korrigiert, was an den Märkten für Spekulationen über eine ...

