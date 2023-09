Der DAX muss in dieser Woche einige Themen verarbeiten. Unter anderem erhöhte die EZB gestern den Leitzins. Der DAX zeigte sich in der Folge stark. Heute ist dreifacher Verfallstag. Es könnte also turbulent werden. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der ...