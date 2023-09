NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 schwedischen Kronen belassen. Der Bekleidungskonzern habe schwächer als erwartet abgeschnitten, was auf die Priorisierung der Margen zurückgehe, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit bewege sich das Unternehmen auch in die richtige Richtung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2023 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2023 / 02:19 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

