STERN IMMOBILIEN AG: Vereinbarungsgemäße Teilrückzahlung und Zinszahlung der Anleihe Grünwald, 15. September 2023. Die STERN IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A13SSX4) hat heute wie vereinbart eine Teilrückzahlung der Unternehmensanleihe 2018/2024 (zuvor 2024) (ISIN: DE000A2G8WJ4) in Höhe EUR 4,5 Mio. vorgenommen. Aus börsentechnischen Gründen wurden EUR 4.375.000,00 als Tilgungsbetrag und EUR 126.050,20 als Zinsen auf den Tilgungsbetrag für den Zeitraum vom 24.05.2023 bis zum 14.09.2023 bezahlt. Da die Börse hierfür einen Poolfaktor bildet, bleiben die Nominalbestände unverändert. Weiter wurden die gestundeten Zinsen für den Zeitraum vom 24. Mai 2022 bis 23. Mai 2023 in Höhe von EUR 937.500,00 an die Bestände vom 23. Mai 2023 bezahlt. Mit den geleisteten Zahlungen kommt die STERN IMMOBILIEN AG den bei der Gläubigerversammlung am 14. Juli 2023 getroffenen Vereinbarungen nach. Die Anleihe hat auf Basis der Beschlüsse eine verlängerte Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024, sofern keine vorzeitige Kündigung durch den Emittenten erfolgt. Die Anleihe wird für den Verlängerungszeitraum ab dem 24. Mai 2023 mit 9,25 % p.a. verzinst. Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Aktie (ISIN: DE000A13SSX4) der Gesellschaft mit Sitz in Grünwald ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com. Investor und Public Relations: edicto GmbH Dr. Sönke Knop Tel.: +49-(0)69-905505-51 E-Mail: stern@edicto.de



