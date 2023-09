Der Aktienmarkt hasst Unsicherheit, und die ist geldpolitisch zumindest in der Eurozone jetzt raus. Auch wenn Christine Lagarde auf der Pressekonferenz verständlicherweise keine Garantie über den erreichten Zinsgipfel geben wollte, die Anleger sind erleichtert über die zehnte Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in Folge. Denn sie dürfte in der Tat die wohl letzte in diesem Zyklus ...

