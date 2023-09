Die Aktie von Pan American Silver, dem "weltweit führenden Silberproduzenten", gilt als stark unterbewertet und als potenzieller Durchstartet, wenn die Edelmetallpreise steigen. Ist die Aktie schon jetzt ein Kauf und wie lief es bei früheren Gold- und Silber-Rallies?

Pan American: Mehr Gold als Silber!

Pan American Silver (15,40 Euro | CA6979001089) wurde vor über 25 Jahren von dem mittlerweile legendären Ross Beaty gegründet und zählt heute zu den etablierten Namen im Minengeschäft. Das Unternehmen bringt 5,7 Mrd. US-Dollar auf die Börsenwaage. Durch die Ende März vollzogene Übernahme der Lateinamerika-Aktivitäten von Yamana Gold stieg die Förderung von Silber um 55 Prozent, die von Gold hat sich mehr als verdoppelt. Pan American Silver ist - wie eigentlich alle wichtigen Konkurrenten - mittlerweile trotz "Silber" im Namen mehr eine Gold-Company. 2023 sollen 21 bis 23 Mio. Unzen Silber und 870.000 bis 970.000 Unzen Gold gefördert werden. Nimmt man den jeweiligen Mittelwert dieser Prognosen werden in diesem Jahr Silber im Wert von 506 Mio. US-Dollar und Gold im Wert von 1,775 Mrd. US-Dollar gefördert. Bei dieser Berechnung wird ein Silberpreis von 23 US-Dollar je Unze und ein Goldpreis von 1.930 US-Dollar je Unze unterstellt.

Die Umorientierung von Silber zu Gold vieler ehemaliger "Silberunternehmen" ist leicht zu verstehen. Bei einem Goldpreis von 1.500 US-Dollar/Unze verdienen die meisten noch Geld. Bei Silberpreisen unter 20 US-Dollar/Unze droht den Unternehmen dagegen die Pleite. Dieselbe Kalkulation funktioniert natürlich auch andersherum: Der Gewinn eines Metallförderers mit einem hohen Silberanteil legt überproportional zu, wenn der Silberpreis stark steigt.

Graphik: Die Aktie von Pan American Silver erlebte in den vergangenen 20 Jahren große Hausse- und Baisse-Phasen. Dabei hebelt die Aktie die Entwicklung beim Silberpreis erheblich. Da braucht der geneigte Anleger (fast) keinen Optionsschein mehr. Spektakuläre Gewinne und Verluste

Für einen Langfristanleger im Edelmetallsektor war in den vergangenen zwanzig Jahren das Royalty-Unternehmen Franco-Nevada die ideale Aktie. Das Papier lief in Hausse-Phasen dem Markt zwar leicht hinterher, ist in den oft mehrere Jahre dauernden Baissen aber kaum gefallen. Pan American Silver dagegen ist keine Aktie, die man kaufen und dann vergessen kann (siehe Chart oben). Bei Gold und Silber im Aufwärtstrend war sie spitze, in schlechten Zeiten hat sie überproportional verloren.

Die Phasen von Hausse und Baisse lassen sich leicht am Chart ablesen. Von 2001 bis 2008 hat sich der Kurs von 3 auf 40 US-Dollar mehr als verzehnfacht. Von Februar bis August 2016 stieg der Silberpreis um 37%, Pan American Silver legte um stolze 200% zu. Nach dem Corona-Crash im Jahr 2020 konnte sich der Silberpreis von extrem niedrigem Niveau aus in wenigen Monaten verdoppeln, Pan American Silver machte 175% plus. Das funktionierte aber auch in der Gegenrichtung: In den vergangenen drei Jahren ging der Silberpreis um 15% zurück, die Aktie ...

