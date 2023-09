Drillisch 1.38% TheGreatKosto (FGTITHM): Gewinnmitnahme hier und bei United Internet. (15.09. 09:08) >> mehr comments zu Drillisch: www.boerse-social.com/launch/aktie/drillisch_ag Südzucker 0.13% einmaleins (IRRIQ): Ich sage mal: Alles auf Zucker! Zumindest 1,xx Prozent des Wikifolio's. Der Zuckerpreis hat sich in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. Die Südzucker Aktie hat in diesem Zeitraum 10 Prozent verloren. Also da sollte noch was gehen. Ich weiß, dass diese "Analyse" angesichts EU-Agrapolitik, Rohstoffmärkte, Handelzöllen etc. etwas unterkomplex ist, aber manchmal sind die einfachen Überlegungen die besten. (15.09. 09:05) >> ...

