Während wir davon ausgehen, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche von weiteren Zinserhöhungen absehen wird, spricht in Großbritannien vieles für einen weiteren, finalen Zinsschritt. Zwar zeigen die Aktivitätsdaten am aktuellen Rand deutliche Anzeichen einer Abschwächung. So schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im Juli stärker als erwartet, die ...

