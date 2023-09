Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Energieanbieter Duke Energy nimmt über eine Anleihe (ISIN US26441CBZ77/ WKN A3LM2M) frisches Kapital in Höhe von 600 Millionen US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein Kupon in Höhe von 5,75%. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich, erstmalig am 15.03.2024. Fällig werde diese Anleihe am 15.09.2033. Der Mindestbetrag liege bei 2.000 Nominalen, die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Nominalen. Von Moody's gebe es ein Baa2 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 14.09.2023) (15.09.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...