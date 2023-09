Linz (www.anleihencheck.de) - Trotz der schwachen Konjunkturentwicklung im Euroraum bleibt die EZB ihrer hawkischen Politik treu und hat zum zehnten Mal in Folge die Leitzinsen angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einer Erhöhung von 25 Punkten steige somit der Leitzins von 4,25 auf 4,50 Prozent. "Die Inflation geht weiter zurück, dürfte aber noch zu lange zu hoch bleiben", begründe Lagarde diese Entscheidung. Die EZB setze auf ihr Ziel, die Inflation auf 2 Prozent zurückzubekommen. Dass die EZB-Zinsen nun am Höhepunkt angelangt seien, könne Lagarde zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. ...

