(shareribs.com) London 15.09.2023 - Der hohe Bedarf an Rohstoffen für die Batterieproduktion führt zu massiven Explorationsaktivitäten. Im Westen der USA wurde nun ein riesiges Vorkommen entdeckt. Nano One verzeichnet Erfolge bei der Kommerzialisierung der One-Pot-Technologie für LFP. Die US-Regierung fördert den Aufbau einer Batterielieferkette in Nordamerika. Damit will sie die übermäßige Abhängigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...