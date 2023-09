Stern Immobilien hat ihre Ende 2024 fällige Anleihe mit einem Betrag in Höhe von 4,5 Millionen Euro teilgetilgt. "Aus börsentechnischen Gründen wurden EUR 4.375.000,00 als Tilgungsbetrag und EUR 126.050,20 als Zinsen auf den Tilgungsbetrag für den Zeitraum vom 24.05.2023 bis zum 14.09.2023 bezahlt", so das Immobilien-Unternehmen am Freitag. Zudem habe ...

