Die Öl-Rally ist in vollem Gange. Und während der Weltmarkt vor allem auf das europäische Brent-Öl und das amerikanische WTI-Öl als Referenzpunkte schaut, tut sich was beim wichtigsten Produzenten des OPEC-Kartells. Der Ölpreis für Arab Light Crude, die Öl-Sorte aus Saudi-Arabien, ist für Exporte Richtung Europa heute über 100 Dollar pro Barrel geklettert, so zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...