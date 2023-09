Alle drei Zinssätze hat die EZB gestern erneut angehoben um 0,25 Prozentpunkte. Die Europäische Zentralbank zieht die Daumenschrauben trotz schwächelnder Konjunktur im Euroraum weiter an. Da hilft es wenig, dass die Währungshüter vage ein Ende der Zinserhöhungen in den Raum stellen. Mit der am Donnerstag beschlossenen zehnten Zinserhöhung in Folge betreten die Notenbanker um Präsidentin ...

