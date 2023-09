Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen war die Aktivität diese Woche verhalten, so die Analysten der Helaba.Lediglich drei Transaktionen im EUR-Benchmark Format im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. EUR seien umgesetzt worden. Die anstehenden Entscheidungen der EZB am 14. September 2023 und der FED nächsten Mittwoch würden für eine abwartende Haltung bei den Marktteilnehmern sorgen. Viele Investoren hätten die Zeit genutzt, um sich für weitere Neuemissionen zu positionieren. U.a. würden sich Asset Manager Platz für neues Material schaffen. ...

