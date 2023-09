London (www.anleihencheck.de) - Die US-Renditen haben sich in der vergangenen Woche nach Veröffentlichung der Inflationsdaten nicht wesentlich verändert, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Kerninflation habe bei 4,3 Prozent gelegen und gehe nicht so schnell zurück, wie manche vielleicht gehofft hätten. Folglich bleibe die Aussicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Federal Reserve im vierten Quartal bestehen - auch wenn RBC BlueBay Asset Management für die kommende September-Sitzung eine Pause erwarte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...