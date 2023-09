Linz (www.anleihencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Briten wurde aufgrund eines Rückgangs des Dienstleistungs- und Bausektors in Mitleidenschaft gezogen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Genauer gesagt verzeichne die britische Wirtschaft für den Monat Juli einen überraschend hohen Rückgang von 0,5%. Ebenfalls hätten die Verbraucherpreise im Juli einen deutlichen Rückgang auf 6,8% gezeigt (Juni 7,9%). Habe die Bank of England (BoE) ihr Leitzinshoch somit erreicht? Nächsten Mittwoch, und somit einen Tag vor der Zinsentscheidung der BoE, würden die Inflationsdaten für den Monat August bekannt gegeben. Aufgrund des hohen Lohnwachstums könnten diese aber höher als im Vormonat ausfallen, wodurch die Karten neu gemischt würden. (15.09.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...