Köln (www.fondscheck.de) - Im August führten Daten aus China im Hinblick auf die Entwicklung der dortigen Wirtschaft und des Immobilienmarktes zu Kursverlusten an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Der Aktienmarktindex der asiatischen Schwellenländer habe wesentlich bedingt durch deutliche Kursverluste am chinesischen Markt einen merklichen Rückgang aufgewiesen. Ebenso habe der Aktienmarktindex der lateinamerikanischen Schwellenländer einen deutlichen Wertverlust verbucht. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten den Monat ebenfalls insgesamt mit Wertrückgängen abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...