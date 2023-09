Der Silbermarkt bewegt sich in aufregenden Zeiten: Während der Silberpreis im Tagesverlauf ein starkes Plus von 1,7% auf 23,02 US-Dollar aufweist, gibt es interessante Neuigkeiten von einem der wichtigsten Spieler im Edelmetallsektor. Die First Majestic Silver Corp., ein führender Gold- und Silberproduzent, hat die Eröffnung einer eigenen Silberprägeanstalt in Nevada bekannt gegeben. Was bedeutet das für den Silberpreis und die gesamte Branche? Tauchen wir in die Details ein.Anzeige:Aktuell notiert der Preis für Silber (TVC:SILVER) bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...