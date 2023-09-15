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PR Newswire
15.09.2023 | 12:24
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 15

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.9575 USDIE00BLRPQH3114 September 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF2.0111USDIE00BLRPQJ5414 September 2023

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF2.4022USDIE00BJXRZ27314 September 2023

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF6.1672USDIE00BJXRZJ4014 September 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.3442USDIE00BLRPRQ9614 September 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.4872USDIE00BLRPRR0414 September 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.9528USDIE000HJV1VH314 September 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.6734USDIE000QRNAC6614 September 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.1640USDIE000RMSPY3914 September 2023

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF4.8781USDIE000PY7F8J914 September 2023

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF 4.9758USDIE000QUCVEN914 September 2023

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© 2023 PR Newswire
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