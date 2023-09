Berlin (www.anleihencheck.de) - Das gestrige EZB-Statement deutete an, dass der Leitzins jetzt sein Hoch erreicht haben könnte, so die Experten von LYNX Broker.Man würde meinen, dass dies das Signal zum Einstieg in Anleihen bedeute, weil man mit noch höheren Renditen nicht rechnen könne. Aber die große Kaufwelle sei ausgeblieben. Warum sei das so, frage sich Marktanalyst Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...