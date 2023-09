London (www.anleihencheck.de) - Zugegebenermaßen hat EZB-Präsidentin Lagarde sorgfältig jede endgültige Aussage vermieden, um sich alle Optionen offen zu halten, so Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager im Public Fixed Income Team von M&G Investments.Aber der Passus "Die Leitzinsen der EZB haben ein Niveau erreicht, das, wenn es für eine ausreichend lange Zeit beibehalten wird, einen wesentlichen Beitrag zur rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zum Zielwert leisten wird" in der offiziellen Pressemitteilung sei wahrscheinlich so eindeutig, wie es in der Welt der verschlungenen Zentralbanksprache nur sein könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...