Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Fondshandel an der Börse Frankfurt warten die Akteure auf neue Impulse, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen einen sehr ruhigen Handel", berichte Matthias Präger von der Baader Bank. Die seit Monaten anhaltende Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten habe zusammen mit den überwiegend schwachen Konjunkturdaten für Unsicherheit gesorgt. "Seit Monaten überwiegen die Verkäufe", bestätige Jan Duisberg von der ICF Bank. Dass die Kurse bislang trotzdem nicht wirklich stark gefallen seien, würden beide Händler als gutes Zeichen werten. Auch das aktuell sehr negative Sentiment mache Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wann die komme, bleibe aber unklar. ...

