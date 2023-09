Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von J.P. Morgan Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (ISIN IE000I5MBLC4/ WKN A3ES7X) verfolge eine aktive Anlagestrategie und investiere vornehmlich in Unternehmen, die in den USA ansässig seien oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben würden. Als Vergleichsindex diene der MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index. ...

