Hannovers Energiedienstleister Enercity errichtet am Flughafen Hannover 72 Ladepunkte für Flugreisende, Kurzzeit- und Tagesgäste. Die Lademöglichkeiten befinden sich zum Teil bereits in den Parkhäusern 1 und 3. Auch ein HPC-Park ist auf dem Airport-Gelände in Planung. Die ersten 32 der 72 Parkhaus-Ladepunkte hat Enercity bereits in Betrieb genommen, der Rest soll - ebenfalls in den Parkhäusern 1 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...