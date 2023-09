Bunker Hill Mining hat das Börsensegment CSE in Toronto verlassen. Die Aktie werden künftig an der TSX-Venture gehandelt. Dies könnte neue Schichten an potenziellen Anlegern erschließen.

Bunker Hill Mining meldet Segmentwechsel

Die Aktien von Bunker Hill Mining (0,15 CAD; US1206132037) werden seit dem 8. September an der TSX-Venture-Börse in Toronto gehandelt. Das Listing an der CSE wurde eingestellt. Damit ist das Unternehmen börsentechnisch praktisch aufgestiegen. Denn an der CSE sind nur wenige Rohstofffirmen gelistet und zudem mag nicht jeder Anleger die niedrigen Transparenzvorschriften der CSE. Mit dem neuen Börsensegment könnte sich Bunker Hill Mining daher neue Anlegerschichten erschließen. Die TSX-Venture ist bekannt für die ...

