Die Deutsche Bank hatte in den letzten Jahren so manches Mal mit Mitarbeitern zu kämpfen, die es mit Regelungen oder Gesetzen nicht allzu genau genommen haben. Daraus konnte schon mal ein handfester Skandal erwachsen, der sich auch beim Aktienkurs bemerkbar machte. Im Interesse der Anleger gibt es da ein großes Interesse daran, ähnliche Vorfälle in Zukunft möglichst zu unterbinden.Anzeige:Zu diesem Zweck scheint die Deutsche Bank (DE0005140008) nun mit Künstlicher Intelligenz zu experimentieren, wie die Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...