Beim Volkswagen-Konzern verliert das Neuwagen-Geschäft weiter an Schwung. Mit 740 100 Fahrzeugen aller Konzernmarken wurden im August noch 5,7 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im schwachen Vorjahresmonat, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Im Juli hatte das Plus noch bei 6,6 Prozent gelegen, im ersten Halbjahr sogar bei 12,8 Prozent.Deutlich zulegen konnte der Konzern in Westeuropa, wo knapp 232 000 Fahrzeuge ausgeliefert wurden, gut 21 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auf dem wichtigen Markt ...

