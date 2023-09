Es sind erfreuliche Wochen für die Anteilseigner von großen Ölförderern wie etwa Repsol oder Petrobras: Die Ölpreise konnten in den letzten Monaten deutlich Boden gut machen. Und der Preisauftrieb am Ölmarkt dauert an. Am Freitag markierten die Preise wieder einmal die höchsten Stände seit vergangenem November.In der Spitze kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November deutlich mehr als 94 US-Dollar. Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...