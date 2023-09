Im ATX Global Players und im ATX Family kommt es zu Änderungen. Mit Wirkung Montag, 18. September, wird die Bawag in den ATX Global Players aufgenommen. Der ATX Global Players setzt sich aus jenen Unternehmen des prime market zusammen, die mehr als 20 Prozent ihres Umsatzes auf dem Weltmarkt erwirtschaften. Des weiteren werden Strabag und Pierer Mobility in den ATX Family aufgenommen. Dieser Index ist ein nach Streubesitz gewichteter Preisindex und umfasst jene im ATX Prime enthaltenen Aktien, bei denen die Gründerfamilien, Vorstände oder Aufsichtsräte zwischen 25 Prozent und 75 Prozent der Anteile halten bzw. ihnen diese Anteile zurechenbar sind. Wie berichtet, tritt per kommenden Montag auch die neue Zusammensetzung des ATX in Kraft, die Telekom Austria-Aktie wird ...

